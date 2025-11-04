Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Гюльмамедов: Правила расчета ненефтегазовых доходов необходимо усовершенствовать

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 14:06
    В Азербайджане необходимо усовершенствовать правила расчета ненефтегазовых доходов.

    Как сообщает Report, об этом председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов заявил на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения проекта госбюджета на следующий год.

    Он отметил, что прогнозируемая сумма ненефтяных доходов используется при расчете соответствующих показателей бюджетного правила, а также при определении обеспечения бюджетных расходов устойчивыми источниками доходов:

    "Положительным моментом является то, что впервые в Пояснительном документе представлены среднесрочные прогнозы финансирования текущих расходов за счет ненефтегазовых доходов. Вместе с тем, считаем, что при расчете ненефтяных доходов должны учитываться методологические требования, применяемые в международной практике, и в закон "О бюджетной системе" также в связи с этим должны быть внесены уточнения".

    Vüqar Gülməmmədov: "Qeyri-neft-qaz gəlirlərinin hesablanması qaydaları təkmilləşdirilməlidir"

