Гюльмамедов: Правила расчета ненефтегазовых доходов необходимо усовершенствовать

В Азербайджане необходимо усовершенствовать правила расчета ненефтегазовых доходов.

Как сообщает Report, об этом председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов заявил на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения проекта госбюджета на следующий год.

Он отметил, что прогнозируемая сумма ненефтяных доходов используется при расчете соответствующих показателей бюджетного правила, а также при определении обеспечения бюджетных расходов устойчивыми источниками доходов:

"Положительным моментом является то, что впервые в Пояснительном документе представлены среднесрочные прогнозы финансирования текущих расходов за счет ненефтегазовых доходов. Вместе с тем, считаем, что при расчете ненефтяных доходов должны учитываться методологические требования, применяемые в международной практике, и в закон "О бюджетной системе" также в связи с этим должны быть внесены уточнения".