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Гусейн Гусейнов: Общемировой рынок возобновляемой энергии превысит $4 трлн к 2030 году

Гусейн Гусейнов: Общемировой рынок возобновляемой энергии превысит $4 трлн к 2030 году Гусейн Гусейнов: Общемировой рынок возобновляемой энергии превысит $4 трлн к 2030 году
Финансы
28 апреля 2025 г. 17:24
Гусейн Гусейнов: Общемировой рынок возобновляемой энергии превысит $4 трлн к 2030 году

Общемировой рынок возобновляемой энергии оценивался в $1,5 трлн в 2022 году с прогнозируемым ростом до $4 трлн к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Минэкономики Гусейн Гусейнов на конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда.

"Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, к 2025 году объем рынка чистой энергии достигнет $1,5 трлн. Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта к 2025 году процесс отслеживания выбросов углерода станет на 50% быстрее и точнее. Мы не можем отставать от глобальных тенденций. Для этого уже разработаны стратегические документы и определены направления развития", - сказал Гусейнов.

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Версия на английском языке Huseyn Huseynov: Value of green economy to exceed $4 trillion by 2030
Версия на азербайджанском языке Hüseyn Hüseynov: "2030-cu ilədək "yaşıl iqtisadiyyat" sektorunun dəyəri 4 trilyon dolları ötəcək"

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