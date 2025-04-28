Гусейн Гусейнов: Общемировой рынок возобновляемой энергии превысит $4 трлн к 2030 году

Гусейн Гусейнов: Общемировой рынок возобновляемой энергии превысит $4 трлн к 2030 году

Общемировой рынок возобновляемой энергии оценивался в $1,5 трлн в 2022 году с прогнозируемым ростом до $4 трлн к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Минэкономики Гусейн Гусейнов на конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда.

"Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, к 2025 году объем рынка чистой энергии достигнет $1,5 трлн. Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта к 2025 году процесс отслеживания выбросов углерода станет на 50% быстрее и точнее. Мы не можем отставать от глобальных тенденций. Для этого уже разработаны стратегические документы и определены направления развития", - сказал Гусейнов.