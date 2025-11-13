ГТК сократил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 4%
Финансы
- 13 ноября, 2025
- 14:57
Поступления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) за январь-октябрь 2025 года составили 5 млрд 255,7 млн манатов.
Report сообщает об этом со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, это на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Таможенные органы исполнили план по перечислениям в госбюджет за отчетный период на 96,8%.
Напомним, что для ГТК план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин определен в 6,6 млрд манатов. Таким образом, за 10 месяцев таможенные органы обеспечили перечисление в госбюджет 79,6% от указанной суммы.
