    ГТК сократил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 4%

    Финансы
    • 13 ноября, 2025
    • 14:57
    Поступления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) за январь-октябрь 2025 года составили 5 млрд 255,7 млн манатов.

    Report сообщает об этом со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, это на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Таможенные органы исполнили план по перечислениям в госбюджет за отчетный период на 96,8%.

    Напомним, что для ГТК план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин определен в 6,6 млрд манатов. Таким образом, за 10 месяцев таможенные органы обеспечили перечисление в госбюджет 79,6% от указанной суммы.

    Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 4 % azalıb

