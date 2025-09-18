Грузия проведет в октябре первый Тбилисский финансовый саммит

22-23 октября Грузия впервые проведет Тбилисский финансовый саммит с участием экспертов со всего мира.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Нацбанк Грузии, мероприятие организуется в рамках Тбилисского форума Шелкового пути.

Саммит является совместной инициативой Национального банка, Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, а также Сингапурской глобальной сети финансов и технологий (GFTN).

Двухдневное мероприятие соберет лидеров финтех-индустрии и финансового сектора, представителей крупных компаний и приглашенных экспертов из различных стран. Программа саммита включает панельные дискуссии, тематические сессии и двусторонние деловые встречи, направленные на установление новых партнерских отношений.

Ключевыми темами саммита станут финансовые технологии будущего, инновационная инфраструктура региона и развитие Среднего коридора как основного центра глобальной торговли и цифровых финансов.