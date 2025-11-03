Грузинская "дочка" ОАО PASHA Bank обнародовала финансовое положение

Грузинская "дочка" ОАО PASHA Bank - PASHA Bank Georgia завершила январь-сентябрь текущего года с чистой прибылью в 1,156 млн лари (728 тыс. манатов), тогда как аналогичный период 2024 года банк завершил с прибылью в 6,166 млн лари (3,885 млн манатов).

Как сообщает Report, за 9 месяцев прибыль PASHA Bank Georgia до налогообложения составила 2,122 млн лари (1,337 млн ​​манатов, в 2,9 раза меньше в годовом сравнении), а выплаты по налогу на прибыль - 965 тыс. лари (608 тыс. манатов, годом ранее налог не выплачивался).

На 1 октября текущего года активы PASHA Bank Georgia составили 638,638 млн лари (402,342 млн манатов), что на 4,4% больше, чем год назад. Из них 363,654 млн лари (229,102 млн манатов) - это чистые кредиты, выданные клиентам. Кредитный портфель банка за последний год вырос на 6,1%.

За отчетный период обязательства PASHA Bank Georgia увеличились на 4% - до 513,457 млн лари (323,478 млн манатов), в том числе депозитный портфель уменьшился на 4,9% - до 409,799 млн лари (258,173 млн манатов), а балансовый капитал увеличился на 5,7% - до 125,181 млн лари (78,864 млн манатов).

PASHA Bank Georgia начал свою деятельность в 2013 году, его уставный капитал составляет 136,8 млн лари (86,184 млн манатов). 85,1% акций дочернего банка принадлежит PASHA Bank, а 14,9% - ООО PASHA Holding, в которое входит в PASHA Bank.