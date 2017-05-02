Греция согласовала новые реформы с международными кредиторами

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Власти Греции и представители иностранных кредиторов этой ночью договорились о новом пакете реформ.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщил министр финансов Греции Эвклид Цакалотос.

Новое соглашение делает возможным предоставление новых траншей от Международного валютного фонда (МВФ).

По информации Reuters, Афины пообещали еще сократить пенсионные выплаты в 2019 году и повысить налоги в 2020 году, чтобы сэкономить до 2% ВВП. Теперь Греция должна законодательно закрепить новые меры, прежде чем министры финансов еврозоны одобрят выделение кредитов.

Всего в рамках предоставления финансовой помощи Афины получили около 200 млрд евро. На начало 2016 года госдолг Греции составлял 321 млрд евро.