​Греция погасила задолженность перед МВФ

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что Греция погасила просроченные долговые обязательства перед фондом в размере 2 млрд. евро. Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

По его словам, Греция пропустила два платежа по кредитам МВФ - 30 июня и 13 июля, однако сейчас не имеет долговых обязательств перед МВФ.

По словам официального представителя министерства финансов Греции, с этого дня Афины приступили к погашению долговых обязательств в размере 4,2 млрд. евро перед Европейским центральным банком (ECB).