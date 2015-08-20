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    ​Греция погасила задолженность перед МВФ

    С этого дня Афины приступили к погашению долговых обязательств перед Европейским центральным банком

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что Греция погасила просроченные долговые обязательства перед фондом в размере 2 млрд. евро. Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

    По его словам, Греция пропустила два платежа по кредитам МВФ - 30 июня и 13 июля, однако сейчас не имеет долговых обязательств перед МВФ.

    По словам официального представителя министерства финансов Греции, с этого дня Афины приступили к погашению долговых обязательств в размере 4,2 млрд. евро перед Европейским центральным банком (ECB). 

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