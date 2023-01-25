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Гражданам Азербайджана возмещено около 400 млн манатов НДС

Гражданам Азербайджана возмещено около 400 млн манатов НДС В рамках проекта возмещения НДС в Азербайджане потребителям возвращено в общей сложности более 361,5 млн манатов.
Финансы
25 января 2023 г. 16:04
Гражданам Азербайджана возмещено около 400 млн манатов НДС

В Азербайджане в рамках проекта возмещения НДС потребителям возвращено в общей сложности более 361,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, на 2022 год пришлось более 190 млн манатов возмещенного НДС, что на 36,9% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году за товары или услуги, приобретенные в безналичном порядке, потребителям возвращено более 64,3 млн манатов НДС, что на 77,5% больше, чем годом ранее.

Государственная налоговая служба также продолжает работу по внедрению в стране контрольно-кассовых аппаратов нового поколения. В настоящее время их количество по стране составляет более 85 тысяч. В течение 2022 года оборот через кассы нового поколения составил более 19,5 млрд манатов, что на 26,6% больше, чем в 2021 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşlarına 400 milyon manata yaxın ƏDV məbləği ödənilib

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