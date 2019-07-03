Готов ли Азербайджан к обязательному медицинскому страхованию? - ИССЛЕДОВАНИЕ - ВИДЕО

Обязательное медицинское страхование (ОМС) - это широко применяемый в медицинской практике социальный проект и модель медицинского обслуживания. С 2020 года начнется внедрение ОМС по всей территории Азербайджана. На сегодняшний день реализуется пилотный проект в административных единицах города Мингячевир, Евлахского и Агдашского районов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ №418 "О ряде мер по обеспечению применения обязательного медицинского страхования в Азербайджанской Республике" от 20 декабря 2018 года. Согласно указу, Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию поручено провести подготовительные работы в связи с внедрением системы обязательного медицинского страхования в стране.

Наряду с этим, глава государства подписал Указ № 502 от 31 января 2019 года об обеспечении применения закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О медицинском страховании". Принимая во внимание изменения в закон, которые вступят в силу 1 января 2020 года, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию провело предварительную оценку медицинских учреждений с целью приведения системы здравоохранения страны в соответствие с требованиями ОМС, был разработан план мероприятий на 2019 год. Согласно плану мероприятий, предусмотрено осуществление необходимой работы по электронизации деятельности медицинских учреждений и широкому применению информационных технологий. В то же время с целью обеспечения перехода медучреждений в систему обязательного медицинского страхования для повышения знаний и усовершенствования навыков медицинских работников планируется проведение ряда тренингов.

В целях приведения качества медицинских услуг, оказываемых государственными медицинскими учреждениями в соответствие с международными стандартами, агентство совместно с Министерством здравоохранения Азербайджана приступило к работе над разработкой стандартов качества для медучреждений. В 2020 году предусматривается внедрение 20 стандартов. Медицинские учреждения, работающие на основе стандартов, смогут получить дополнительное финансирование от Агентства в соответствии с индексом качества. В последующие годы число стандартов качества планируется довести до 200.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, работы по подготовке пакета медицинских услуг для населения и определению тарифов находятся на стадии завершения. Кроме того, одной из важных задач является регулирование доходов работников здравоохранения в соответствии с требованиями рынка труда. В настоящее время работа в этом направлении близится к завершению и в самые кратчайшие сроки проекты будут представлены по назначению.

Согласно закону "О медицинском страховании", пакет услуг ОМС состоит из базовой и дополнительной частей. В бесплатную базовую часть пакета услуг входит первичная медицинская помощь, служба скорой и неотложной медпомощи. Ежегодные страховые взносы по базовой части составят 29 манатов на душу населения и будут оплачиваться за счет средств госбюджета.

Для получения специализированной медицинской помощи, входящей в дополнительный пакет услуг, нужно будет платить взносы на обязательное медицинское страхование.

По сообщению агентства, сбор страховых взносов начнется в 2020 году. Контроль за расчетом и уплатой страховых взносов, предусмотренных в дополнительном пакете услуг, будет осуществлять Министерство налогов. Поступившие средства будут аккумулированы в фонде ОМС.

Отметим, что в декабре 2018 года глава государства подписал Указ о создании при Агентстве юридического лица публичного права - "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (ОУМТП) в целях обеспечения применения ОМС в Азербайджане. В целях обеспечения исполнения указа 12 апреля Кабинет министров страны издал постановление об утверждении перечня медицинских учреждений, находящихся в ведении ОУМТП. Решение вступит в силу с 1 января 2020 года.

По информации Агентства, некоторые медицинские учреждения не были включены в указанный перечень из-за того, что некоторые медицинские услуги оказываются бесплатно, за счет государственных средств: "Существует несколько государственных программ по этим заболеваниям. К примеру, "Программа мероприятий по сахарному диабету", "Программа мероприятий по обеспечению онкологических больных основными противоопухолевыми препаратами", "Программа мероприятий по иммунопрофилактике у детей с инфекционными заболеваниями", "Программе мероприятий по борьбе со злокачественными заболеваниями крови на 2017-2021 годы" и пр. Государство оказывает большую поддержку этим сферам, а обследование и лечение этих заболеваний проводится в рамках государственных программ".

Как применение обязательного медицинского страхования в Азербайджане повлияет на страховой рынок страны?

Эксперт по вопросам страхования Илькин Ибрагимов, комментируя Report данный вопрос, отметил, что введение обязательного медицинского страхования в стране имеет решающее значение для привлечения дополнительных средств и клиентов на страховой рынок: "Законопроект о введении обязательного медицинского страхования находился на повестке дня с 1999 года. Однако недостаток финансирования и снятие законопроекта с повестки дня привели к замедлению процесса обсуждения. В этой сфере все еще есть некоторые пробелы. Основная проблема заключается в том, что прием жалоб граждан осуществляется Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию. Хотя другие общественные организации также могли бы оказать содействие в этом вопросе. Помимо этого, Агентство не является членом Бюро обязательного медицинского страхования. Оно независимое и не отчитывается перед Палатой надзора за финансовыми рынками. Эти нюансы считаются недостатком и все еще не устранены.

Введение обязательного медицинского страхования в стране имеет решающее значение для привлечения дополнительных средств и клиентов на страховой рынок. С другой стороны, этот шаг приведет к сокращению продуктов медицинского страхования, предлагаемых страховыми компаниями", - сказал эксперт.

По его словам, страховые взносы по ОМС будут перечислены в определенную больницу: "Лечение каждого заболевания будет обходиться в установленную сумму. Цель перехода больниц в подчинение публичного юридического лица состоит в том, чтобы они применяли единый прайс-лист на обследование и лечение, и оплата производилась в соответствии с этими ценами".

Страховой эксперт Илькин Ибрагимов "Введение обязательного медицинского страхования в стране имеет решающее значение для привлечения дополнительных средств и клиентов на страховой рынок".

Сумма страхового взноса для получения услуг по обязательному медицинскому страхованию установлена в размере 120 манатов в год.

И.Ибрагимов не исключил и случаи нарушения закона при внедрении ОМС:

"Могут быть нарушения в виде сокрытия и задержки в оплате взносов ОМС, которые будут пресекаться в законодательном порядке. Многочисленные нарушения, связанные со страховыми выплатами, ожидаемы. Например, направления к врачам и на обследования, рекомендуемые главврачом. Это должно пресекаться, а гражданам следует предавать огласке подобные факты".

Говоря о негативных и положительных аспектах применения обязательного медицинского страхования в стране, страховой эксперт Агшин Ализаде сказал, что врачи будут стараться повышать качество оказываемых пациентам услуг, а взятки в медицинской сфере будут устранены.

"Одним из положительных аспектов является то, что врачи будут работать над собой, что укрепит систему здравоохранения. В страховании есть такой момент. Пациентов отправляют в медицинское учреждение, где им будет оказана более оперативная помощь, которая обойдется дешевле. Поэтому пациенту нужен более грамотный врач. Они будут стараться, чтобы к ним обращались как можно больше пациентов, и следовательно, получать больше доходов. Врачи будут стараться повышать качество оказываемых услуг. Однако мы также знаем, что во многих государственных больницах у врачей нет такой цели, они выписывают лекарства по договоренности с фармацевтическими фирмами и тем самым зарабатывают как на пациентах, так и на лекарствах. После введения медицинской страховки взятки также будут устранены. Потому что врачу платит страховое агентство. Застрахованные лица могут в любое время обратиться к любому врачу за лечением. Он будут своевременно проходить обследование, не беспокоясь о наличии средств", - сказал А.Ализаде.

Страховой эксперт Агшин Ализаде "Применение медицинской страховки в масштабах всей страны увеличит зарплаты врачей".

По его словам, применение медицинской страховки в масштабах страны также увеличит зарплату врачей. С другой стороны, в результате формирования практики семейных врачей люди не будут искать врачей в государственных больницах. У них будут врачи, которые будут информированы об их проблемах со здоровьем. Это сократит расходы, приведет к систематизации процесса лечения пациентов.

Кроме того, будет развиваться материально-техническая база учреждений здравоохранения. Необходимое оборудование будет закупаться в кратчайшие сроки.

"Что касается негативных моментов, то частные клиники с низким качеством услуг, скорее всего, закроются. Кроме того, размер страховых взносов может снизиться. С учетом того, что до 20% страхового рынка занимает медицинское страхование, следовательно, сократится и рынок", - отметил Ализаде.

Страховой эксперт Чингиз Назаров подчеркнул, что применение медицинского страхования является очень важным шагом. Он также указал на некоторые недочеты в этой сфере: "Не каждый может позволить себе некоторые дорогостоящие медицинские операции. Поэтому обязательное медицинское страхование является важным шагом в обеспечении благополучия и счастливого будущего граждан. С другой стороны, в этой области есть недочеты. Например, в некоторых больницах через 3-4 дня после операции пациент выписывается из больницы. Для дополнительного пребывания в больнице нужно доплачивать. Так не должно быть. Также должен быть уточнен перечень бесплатных операций. К примеру, операции по исправлению носовой перегородки могут быть добавлены в список бесплатных. Их не следует рассматривать как эстетические".

Страховой эксперт Чингиз Назаров "Обязательное медицинское страхование является важным шагом в обеспечении благополучия и счастливого будущего граждан".

Западное бюро Report провело опрос среди жителей Евлаха и Мингячевира в связи с обязательным медицинским страхованием.

По словам жителей, если ранее расходы на медицинские услуги были несовместимы с их бюджетом, теперь, благодаря внедрению медицинской страховки, стало возможным лечение заболеваний, которые обходятся дорого. Поэтому, несмотря на некоторые недостатки, внедрение обязательного медицинского страхования – правильный шаг.