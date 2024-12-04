Государственное морское и портовое агентство выбирает аудитора

Государственное морское и портовое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Государственное морское и портовое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 59,3 маната.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать свои предложения до 6 января, 10:05 часов, по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Ханлара, 2B.

Предложения будут рассмотрены в тот же день в 10:05 по указанному адресу.

Отметим, что для аудита финансовой отчетности за 2023 год Агентство выбрало ООО SR Audit Solutions.