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Государственная налоговая служба выполнила бюджетный прогноз на 124%

Государственная налоговая служба выполнила бюджетный прогноз на 124% В первом полугодии текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана в госбюджет поступило 4 342 млн манатов.
Финансы
22 июля 2021 г. 17:29
Государственная налоговая служба выполнила бюджетный прогноз на 124%

В первом полугодии текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана в госбюджет поступило 4 342 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 851,6 млн манатов или на 24,4% больше прогноза, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 336,7 млн манатов или 8,4%.

Из квартальных средств 73,1% или 3 175,3 млн манатов приходится на поступления из ненефтяного сектора, что на 276,2 млн манатов или на 9,5% больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidməti büdcə proqnozuna 124% əməl edib

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