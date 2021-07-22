Государственная налоговая служба выполнила бюджетный прогноз на 124%

В первом полугодии текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана в госбюджет поступило 4 342 млн манатов.

В первом полугодии текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана в госбюджет поступило 4 342 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 851,6 млн манатов или на 24,4% больше прогноза, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 336,7 млн манатов или 8,4%.

Из квартальных средств 73,1% или 3 175,3 млн манатов приходится на поступления из ненефтяного сектора, что на 276,2 млн манатов или на 9,5% больше, чем годом ранее.