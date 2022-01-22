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Гостелевидение Китая обвинило главу компании Alibaba в коррупции

Гостелевидение Китая обвинило главу компании Alibaba в коррупции Государственное телевидение Китая показало фильм о причастности главы Alibaba Джека Ма к коррупционному скандалу. Речь идет о его компании Ant Group, сообщает Report со ссылкой на Financial Times.
Финансы
22 января 2022 г. 15:35
Гостелевидение Китая обвинило главу компании Alibaba в коррупции

Государственное телевидение Китая показало фильм о причастности главы Alibaba Джека Ма к коррупционному скандалу. Речь идет о его компании Ant Group, сообщает Report со ссылкой на Financial Times.

Центральное телевидение страны обвинило частные компании в том, что платили чрезвычайно большие средства брату арестованного в прошлом году бывшего партийного руководителя города Гунчжоу. В частности, деньги шли якобы в обмен на помощь в покупке недвижимости в городе.

При этом сама Ant Group в фильме не называлась, однако известно, что подразделение Ant Group в 2019 году купило со скидкой два участка земли в Гунчжоу после того, как долю в бизнесе приобрел младшей брат главы города.

В марте прошлого года сообщалось, что антимонопольные регуляторы Китая планируют оштрафовать компанию Alibaba на сумму более 975 млн долларов США за нарушение антимонопольного законодательства.

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