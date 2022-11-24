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Госслужба по вопросам имущества за 10 месяцев перечислила в бюджет 95 млн манатов

Госслужба по вопросам имущества за 10 месяцев перечислила в бюджет 95 млн манатов За январь-октябрь текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 94,6 млн манатов.
Финансы
24 ноября 2022 г. 13:38
Госслужба по вопросам имущества за 10 месяцев перечислила в бюджет 95 млн манатов

За январь-октябрь текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 94,6 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на учреждение.

73,3 млн манатов из этой суммы обеспечены за счет приватизации, 21,3 млн манатов - за счет аренды.

За отчетный период Государственная служба провела 53 приватизационных аукциона. На этих аукционах были приватизированы пакеты акций 14 акционерных обществ, 13 малых госпредприятий, 2 недостроенных здания и 473 транспортных средства.

За 10 месяцев было заключено 3 340 новых договоров аренды, 705 из которых относились к нежилым помещениям, а 2 635 - земельным участкам.

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Версия на азербайджанском языке Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti 10 ayda büdcəyə 95 milyon manat vəsait köçürüb

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