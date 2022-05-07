Госслужба: Налоговые поступления из регионов в этом году выросли на 24%

В январе-апреле этого года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана в государственный бюджет поступило 5 млрд 35,4 млн манатов налогов, прогноз выполнен на 150,5%.

В январе-апреле этого года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана в государственный бюджет поступило 5 млрд 35,4 млн манатов налогов, прогноз выполнен на 150,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на Службу, налоговые поступления увеличились на 55,2% или 1 млрд 791,5 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поступления от ненефтегазового сектора составили 3 млрд 430,2 млн манатов, прогноз выполнен на 133,5%. Сверх прогноза в государственный бюджет поступило 860,6 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления из данного сектора увеличились на 49,7% или на 1 млрд 139,5 млн манатов.

Налоговые поступления по регионам составили 391 млн манатов, прогноз был выполнен на 112,9%. Поступления увеличились на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

68,1% уплаченных налогов пришлось на ненефтегазовый сектор, а 31,9% - на нефтегазовый.