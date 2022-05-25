Госнефтефонд предупредил граждан о фишинговых атаках

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) предупредил граждан о фишинговых атаках.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) предупредил граждан о фишинговых атаках.

Как сообщает Report, в ведомстве заявили, что распространяемые в последнее время от имени Госнефтефонда и от имени Государственной нефтяной компании (SOCAR) новости о деятельности граждан на индивидуальной основе по трейдингу нефти и газа являются абсолютно ложными и не отражают действительности.

"Представленная на соответствующей онлайн-платформе информация не имеет никакого отношения к деятельности ГНФАР. Гражданам рекомендуется следить только за официальной информацией, публикуемой в новостных источниках Фонда", - говорится в сообщении Госнефтефонда.