​Госнефтефонд Азербайджана выставит на продажу 50 млн. долларов

Report: Завтра официальный курс может превысить 1,63 AZN/USD

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) посредством регулярных аукционов Центробанка Азербайджана (ЦБА) выставит на продажу 50 млн. долларов США. Об этом сообщили Report в банковских кругах.

Аналитическая группа Report отмечает, что в случае, если текущий спрос коммерческих банков сохранится на прежнем уровне или превысит предложение, то 10 марта официальный курс установится как минимум на отметке 1,6309 AZN/USD: "Однако не исключено, что курс превысит прогнозируемый уровень. Это будет зависеть от наличия межбанковских сделок и баланса в этом сегменте".

"Если завтра курс доллара составит не менее 1,6309 маната, максимальный курс продажи доллара коммерческими банками с учетом маржи может достичь 1,6961 маната", - отмечают аналитики.

Отметим, что сегодня в Баку доллар продается по 1,6700 маната и с учетом маржи максимальный курс продажи может вырасти до 1,6877 AZN/USD.

Напомним, что 7 марта ГНФАР выставил на продажу на аукционе 50 млн. долларов, а коммерческие банки скупили 49,7 млн. долларов. В результате, сегодня официальный курс установлен на отметке 1,6228 AZN/USD.