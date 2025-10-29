Госнефтефонд Азербайджана изучает новые возможности для инвестиций

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) активно рассматривает новые направления международного инвестирования и расширение сотрудничества с ведущими мировыми финансовыми структурами.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, делегация во главе с исполнительным директором фонда Исрафилом Мамедовым посетила Саудовскую Аравию с рабочим визитом.

В ходе визита делегация провела ряд встреч с руководством ведущих мировых инвестиционных структур, включая: The Arab Energy Fund, Starwood Capital Group, Gulf Islamic Investments, Investindustrial, Warburg Pincus, Luma Group, CVC Capital Partners, Franklin Templeton, Brookfield Asset Management, BTG Pactual, China Investment Corporation и FSI (Fondo Strategico Italiano).

Стороны обсудили совместные инвестиционные инициативы, участие в новых рынках, вопросы управления долгосрочным капиталом, а также эффективность потоков инвестиций в условиях изменяющейся глобальной экономики.

Кроме того, Исрафил Мамедов выступил на международной конференции Future Investment Initiative 2025 (FII9) в Эр-Рияде в рамках панельной сессии "Суверенные фонды и институциональный капитал в новой экономической реальности".