Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Госнефтефонд Азербайджана изучает новые возможности для инвестиций

    Финансы
    • 29 октября, 2025
    • 15:06
    Госнефтефонд Азербайджана изучает новые возможности для инвестиций

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) активно рассматривает новые направления международного инвестирования и расширение сотрудничества с ведущими мировыми финансовыми структурами.

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, делегация во главе с исполнительным директором фонда Исрафилом Мамедовым посетила Саудовскую Аравию с рабочим визитом.

    В ходе визита делегация провела ряд встреч с руководством ведущих мировых инвестиционных структур, включая: The Arab Energy Fund, Starwood Capital Group, Gulf Islamic Investments, Investindustrial, Warburg Pincus, Luma Group, CVC Capital Partners, Franklin Templeton, Brookfield Asset Management, BTG Pactual, China Investment Corporation и FSI (Fondo Strategico Italiano).

    Стороны обсудили совместные инвестиционные инициативы, участие в новых рынках, вопросы управления долгосрочным капиталом, а также эффективность потоков инвестиций в условиях изменяющейся глобальной экономики.

    Кроме того, Исрафил Мамедов выступил на международной конференции Future Investment Initiative 2025 (FII9) в Эр-Рияде в рамках панельной сессии "Суверенные фонды и институциональный капитал в новой экономической реальности".

    ГНФАР инвестиции Саудовская Аравия
    Фото
    ARDNF yeni investisiya imkanlarını qiymətləndirir
    Фото
    SOFAZ evaluates new investment opportunities

    Последние новости

    15:57

    В Хоровлу восстановлены разрушенные в период армянской оккупации кяхризы

    Внутренняя политика
    15:56

    Путин: Ядерные технологии "Буревестника" будут задействованы в лунной программе

    В регионе
    15:53

    Минфин обнародовал структуру внутреннего госдолга Азербайджана

    Финансы
    15:52

    Ялчын Рафиев обсудил с Беррис Экинджи вопросы охраны окружающей среды

    Внешняя политика
    15:51

    Движение "Единая нейтральная Грузия" преобразовывается в партию

    Другие страны
    15:46

    Туристы из Азербайджана и Турции будут получать бесплатное лечение по страховке - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    15:41

    Симонян: TRIPP создаст возможности для транспортных и энергетических коммуникаций

    В регионе
    15:39

    Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Южной Кореей

    Другие страны
    15:34

    Азербайджан и Оман отменили визы для владельцев диппаспортов

    Внешняя политика
    Лента новостей