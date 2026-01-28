Госнефтефонд Азербайджана инвестирует в PAL Cooling Holding

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) и Арабский энергетический фонд (TAEF) в рамках партнерства с CVC DIF инвестировали в совместную инвестиционную структуру, созданную с целью приобретения фондом DIF VII 50%-доли в компании PAL Cooling Holding (PAL).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ГНФАР.

"Сотрудничество между TAEF и ГНФАР отражает общий стратегический подход, направленный на развитие инфраструктурных проектов, повышающих энергоэффективность в регионе", - говорится в информации.

В информации уточняется, что в июне 2025 года CVC DIF и Tabreed достигли соглашения о приобретении PAL Cooling Holding, одной из ведущих мировых компаний централизованного охлаждения. Таким образом, компания PAL была приобретена через совместное предприятие, созданное CVC DIF и Tabreed, на основе распределения долей 50/50, а капитальная стоимость сделки составила примерно 3,8 млрд дирхамов ОАЭ (порядка $1,03 млрд).

PAL Cooling Holding является вторым по величине оператором услуг централизованного охлаждения в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания работает в рамках восьми долгосрочных концессий, действующих в среднем 25 лет, и обслуживает более 45 тыс. клиентов.

"Совместное сотрудничество TAEF и ГНФАР с CVC DIF объединяет на единой платформе трех институциональных инвесторов, отличающихся капитальными возможностями и глубоким опытом в отрасли, что укрепляет операционную устойчивость PAL и поддерживает реализацию долгосрочной стратегии развития компании", - говорится в сообщении.

Tabreed сохраняет свою 50%-ную долю в совместном предприятии с CVC DIF, привнося в проект свой обширный опыт в сфере централизованного охлаждения. Основанная в 1998 году, Tabreed является одной из первых компаний, работающих в этой области в ОАЭ, котируется на Dubai Financial Market и в настоящее время владеет и управляет 99 объектами в шести странах.

Главный исполнительный директор TAEF Халид Аль-Рувей заявил: "Мы рады партнерству с CVC и Государственным нефтяным фондом Азербайджана в рамках этой значимой инвестиции в проект PAL. Централизованное охлаждение играет важную роль в повышении энергоэффективности, и мы поддерживаем платформу с высокими операционными показателями. Это сотрудничество отражает стратегический подход TAEF, направленный на качественные инвестиционные платформы и партнерства, создающие долгосрочную ценность и реальное воздействие".

Заместитель исполнительного директора ГНФАР Ровшан Джавадов отметил: "Наше участие в этом важном проекте является ярким показателем стратегического интереса ГНФАР к Объединенным Арабским Эмиратам и к региону Залива в целом. Централизованное охлаждение является важной составляющей современного градостроительства, основанного на энергоэффективности, и эта инвестиция служит нашим целям по углублению транснационального экономического сотрудничества, а также установлению стратегических партнерств. Мы рады расширить нашу инвестиционную деятельность в Абу-Даби в рамках консорциума, который вместе с надежными партнерами вносит вклад в более широкие цели устойчивого развития региона".

Арабский энергетический фонд (TAEF) является многосторонним финансовым институтом, работающим в сфере энергетики и коммунальных услуг на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Фонд был основан в 1974 году по инициативе десяти арабских стран-экспортеров нефти. TAEF осуществляет финансирование посредством кредитных инструментов и долевого участия с целью поддержки развития энергетического сектора региона. Деятельность Фонда направлена на укрепление энергетической безопасности, продвижение устойчивых энергетических решений, а также расширение локальных цепочек создания стоимости и услуг в регионе "MENA". Фонд сотрудничает с ведущими партнерами государственного и частного секторов более чем на 35 рынках и предоставляет комплексные финансовые решения, охватывающие все этапы энергетической цепочки создания стоимости. Проекты, ориентированные на окружающую среду и социальную сферу, составляют примерно 20% кредитного портфеля Фонда объемом $5,8 млрд. Арабский энергетический фонд является единственным финансовым институтом в регионе "MENA", который фокусируется исключительно на энергетическом секторе и имеет международные кредитные рейтинги.

CVC DIF является ведущим менеджером инфраструктурного частного капитала в среднем рыночном сегменте глобального масштаба. Основанная в 2005 году с главным офисом в Амстердаме, Нидерланды, CVC DIF в настоящее время управляет инфраструктурными активами на сумму около 19 млрд евро в сферах энергетического перехода, транспорта, коммунальных услуг и цифровизации. Компания, в офисах которой в 12 странах работает более 250 сотрудников, предлагает уникальный рыночный подход, сочетающий глобальную деятельность с сильными локальными сетями и специализированными инвестиционными возможностями в отрасли.