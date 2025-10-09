Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Госнефтефонд Азербайджана инвестировал 50 млн фунтов стерлингов в лондонский аэропорт Гатвик

    Финансы
    • 09 октября, 2025
    • 10:06
    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) осуществил инвестиции в размере 50 млн фунтов стерлингов в лондонский аэропорт Гатвик.

    Об этом передает Report со ссылкой на сообщение ГНФАР.

    Инвестиции были осуществлены в рамках партнерства Госнефтефонда Азербайджана с инвестиционной компанией "Global Infrastructure Partners" (GIP), входящей в состав американской компании "BlackRock".

    "Эти инвестиции, являясь одними из наиболее значительных инфраструктурных вложений ГНФАР на европейском рынке, еще раз демонстрируют долгосрочное участие Фонда в глобальных инфраструктурных проектах и приверженность устойчивому развитию", - говорится в информации.

    Исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов отметил, что аэропорт Гатвик является не только одним из основных авиатранспортных узлов Европы, но и "надежным и перспективным активом, отражающим глобальный и долгосрочный инвестиционный подход Фонда".

    "Этот важный инвестиционный проект является ярким примером нашей инвестиционной стратегии, основанной на сотрудничестве с ведущими мировыми партнерами в сфере активов, имеющих устойчивую ценность и стратегическое значение", - заявил Мамедов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

    "Мы рады продолжению нашего партнерства с ГНФАР по такому важному активу, как аэропорт Гатвик. Этот аэропорт является высококачественным инфраструктурным проектом, обеспечивающим долгосрочную ценность и устойчивое развитие как для инвесторов, так и для общества", - заявил основатель, председатель и главный исполнительный директор GIP Адебайо Огунлеси.

    Лондонский аэропорт Гатвик, второй по загруженности аэропорт Великобритании, обслуживает более 40 млн пассажиров в год и в 2024 году вошел в десятку самых загруженных аэропортов Европы по пассажирообороту. Долгие годы известный как самый загруженный однополосный аэропорт Европы, Гатвик вступил в значительную фазу расширения после одобрения правительством Великобритании проекта Северной взлетно-посадочной полосы. Согласно прогнозам, к концу 2030-х годов годовой пассажиропоток аэропорта достигнет примерно 75 млн.

    В 2019 году "VINCI Airports" приобрел 50,01% акций аэропорта Гатвик у GIP. Остальная доля продолжает совместно управляться GIP, ГНФАР и другими международными институциональными инвесторами.

    ГНФАР аэропот Гатвик Лондон Великобритания инвестиции
    ARDNF London Qatvik hava limanına 50 milyon funt sterlinq həcmində investisiya edib
    Azerbaijan's State Oil Fund invests £50 million in London's Gatwick Airport

