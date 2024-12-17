Госкомтаможня перевыполнила прогноз по поступлениям в бюджет на 150 млн манатов

За январь-ноябрь этого года таможенные поступления в государственный бюджет Азербайджана превысили 6 млрд манатов.

За январь-ноябрь этого года таможенные поступления в государственный бюджет Азербайджана превысили 6 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Натиг Ширинов на панельной сессии в рамках форума "Таможня-бизнес" в Баку.

По его словам, это примерно на 150 млн манатов превышает прогноз на 11 месяцев.

Ширинов также сообщил, что за 10 месяцев этого года предпринимателям были предоставлены льготы на общую сумму более 2,9 млрд манатов, тогда как в прошлом году этот показатель составил 2,3 млрд манатов.

Зампред отметил, что доля таможенных сборов в доходах госбюджета достигла 18%, в ненефтегазовых доходах бюджета - 34%, при этом 10 лет назад эти показатели были ниже 10%.