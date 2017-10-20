Госбюджет Азербайджана на следующий год составит примерно 21 млрд долларов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2018 год составят 20,127 млрд манатов (в том числе, централизованные доходы – 19,476 млрд манатов, местные доходы – 650,671 млн манатов), расходы – 20,906 млрд манатов (в том числе централизованные расходы – 20,182 млрд манатов, местные расходы – 724,092 млн манатов).

Об этом сообщает Report со ссылкой на закон о государственном бюджете на следующий год.

Таким образом, дефицит бюджета в 2018 году составит 778,7 млн манатов.