    Госбюджет Азербайджана на следующий год составит около 42 млрд манатов

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 00:52
    Госбюджет Азербайджана на следующий год составит около 42 млрд манатов

    В 2026 году доходы государственного бюджета Азербайджана ожидаются на уровне 38 миллиардов 423 миллиона манатов, расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, показатели на 0,2% и 0,3% соответственно выше утвержденных прогнозов на 2025 год.

    В госбюджете на следующий год ожидается дефицит в размере 2,3% от ВВП или 3 миллиарда 125,6 миллиона манатов. Это на 2,4% больше в годовом выражении.

    Azərbaycanda gələn il dövlət büdcəsi 42 milyard manata yaxın olacaq

