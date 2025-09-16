Госбюджет Азербайджана на следующий год составит около 42 млрд манатов
Финансы
- 16 сентября, 2025
- 00:52
В 2026 году доходы государственного бюджета Азербайджана ожидаются на уровне 38 миллиардов 423 миллиона манатов, расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, показатели на 0,2% и 0,3% соответственно выше утвержденных прогнозов на 2025 год.
В госбюджете на следующий год ожидается дефицит в размере 2,3% от ВВП или 3 миллиарда 125,6 миллиона манатов. Это на 2,4% больше в годовом выражении.
