Госбюджет Азербайджана на следующий год составит около 42 млрд манатов

В 2026 году доходы государственного бюджета Азербайджана ожидаются на уровне 38 миллиардов 423 миллиона манатов, расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, показатели на 0,2% и 0,3% соответственно выше утвержденных прогнозов на 2025 год.

В госбюджете на следующий год ожидается дефицит в размере 2,3% от ВВП или 3 миллиарда 125,6 миллиона манатов. Это на 2,4% больше в годовом выражении.