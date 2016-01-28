​Госбюджет Азербайджана на 2016 год увеличится на 14%

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Необходимость пересмотра государственного бюджета Азербайджана на 2016 год связана с происходящими в мировой экономике процессами, в том числе, начавшимся в 2014 году процессом падения цен на нефть, являющейся основным источником дохода бюджета.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшней пресс-конференции: "В результате предпринятых в прошлом году мер мы смогли сэкономить валютные средства Госнефтефонда в размере 2,2 млрд. долларов. В результате дефицит бюджета сократился с предполагаемых 1,7 млрд. манатов до 633 млн. манатов".

Министр отметил, что в 2015 году выполнены все обязательства перед государством: "Мы обеспечили выполнение всех иностранных обязательств, а также реализацию ряда международных мероприятий. Что касается бюджета на 2016 год, сейчас правительство ведет работу по корректировке бюджета. Это связано с падением нефтяных доходов, что не могло не отразиться на доходах страны. Удешевление нефти в 4 раза значительно сократило валютные поступления. В этом году в бюджете заложена стоимость нефти в размере 50 долларов/баррель. Однако в IV квартале 2015 года цена на нефть резко упала ниже 30 долларов/баррель. Доходы госбюджета необходимо адаптировать к новым реалиям. В бюджете будет заложена цена на нефть в размере 25 долларов/баррель".