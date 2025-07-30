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Госагентство по ОМС нарушило законы об инвестиционной деятельности

Госагентство по ОМС нарушило законы об инвестиционной деятельности 15:12 Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) нарушило законодательные требования в связи с инвестированием управляемых свободных финансовых средств.
Финансы
30 июля 2025 г. 15:46
Госагентство по ОМС нарушило законы об инвестиционной деятельности

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) нарушило законодательные требования в связи с инвестированием управляемых свободных финансовых средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Счетную палату.

Согласно информации, на конец 2022 года сумма инвестированных средств составила 462 млн манатов, в 2023 году она увеличилась на 814 млн манатов до 1 млрд 276,4 млн манатов, а в 2024 году увеличилась на 175,3 млн манатов до 1 млрд 451,7 млн манатов.

Несоблюдение Агентством в некоторых случаях требований правового акта, регулирующего инвестиционную деятельность, привело к тому, что на 31 декабря 2024 года доля депозитов в общем объеме инвестированных свободных финансовых средств превысила предел, установленный правовыми актами.

Хотя часть средств, выделенных из государственного бюджета на программы и мероприятия в сфере здравоохранения, а по некоторым из них большая часть или полная сумма не была исполнена в том же году, эти средства, возвращенные Агентством, были неправильно включены в остаточную сумму и использованы в рамках инвестиционной деятельности.

Проведение операций обратного РЕПО на более длительный срок снизили возможности использования более прибыльных инвестиционных инструментов, что привело к тому, что чистая прибыль от инвестиционной деятельности в 2023 году оказалась менее чем вдвое ниже по сравнению с 2024 годом. Кроме того, некорректное отражение инвестиционных доходов в бухгалтерском учете за оба года создало риски искажения отчетности на фоне отсутствия надлежащей подготовки финансовых документов.

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