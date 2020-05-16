Госагентство по обязательному медстрахованию получило из бюджета 90 млн манатов

В 2019 году на обеспечение льготных больных лекарственными препаратами в стационарных и амбулаторных медучреждениях в Азербайджане было израсходовано 204,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

По данным ведомства, это на 11,9 млн манатов или на 6,2% больше, чем в 2018 году.

Кроме того, в связи с внедрением обязательного медицинского страхования на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, находящихся в подчинении TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), приобретение транспортных средств и медицинского оборудования Госагентству по обязательному медицинскому страхованию в прошлом году из бюджета выделено 89,6 млн манатов.