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Госагентство по обязательному медстрахованию получило из бюджета 90 млн манатов

​Госагентство по обязательному медицинскому страхованию получило из бю

В 2019 году на обеспечение льготных больных лекарственными препаратами в стационарных и амбулаторных медучреждениях в Азербайджане было израсходовано 204,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

По данным ведомства, это на 11,9 млн манатов или на 6,2% больше, чем в 2018 году.

Кроме того, в связи с внедрением обязательного медицинского страхования на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, находящихся в подчинении TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), приобретение транспортных средств и медицинского оборудования Госагентству по обязательному медицинскому страхованию в прошлом году из бюджета выделено 89,6 млн манатов.

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