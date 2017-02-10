Goldman Sachs уверен в скором росте американской экономики

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Инвестиционный банк Goldman Sachs уверен в скором росте экономики США.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн: "Изменения на рынке, которые мы сегодня наблюдаем, демонстрируют низкую экономическую активность. По итогу мы имеем низкие процентные ставки и очень высокий уровень пессимизма касаемо нашего будущего. Однако есть ощущение того, что перемены приведут к росту".

Он также подчеркнул, что "не стоит постоянно уделять время чувству неопределенности, поскольку оно постоянно идет с нами по жизни".

Напомним, что после последних заявлений президента США финансовые рынки заняли оптимистичную позицию в отношении перспектив развития экономики США. В итоге, фондовые индексы США повысились, а доллар укрепился.