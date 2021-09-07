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Goldman Sachs ухудшила прогноз по экономике США

Goldman Sachs ухудшила прогноз по экономике США Goldman Sachs снизила прогноз по росту ВВП США на 2021 год на фоне распространения штамма “дельта” коронавируса
Финансы
7 сентября 2021 г. 23:54
Goldman Sachs ухудшила прогноз по экономике США

Goldman Sachs снизила прогноз по росту ВВП США на 2021 год на фоне распространения штамма “дельта” коронавируса.

Об этом передает Report со ссылкой на Fox Business.

Обновленные ожидания по росту экономики страны составляют 5,7% против 6% ранее. Прогноз на IV квартал также снижен - с 6,5% до 5,5%.

Это уже второе понижение за последние дни. Ранее компания пересмотрела ожидания по III кварталу с 9% до 5,5%.

Компания опасается, что распространение вируса скажется на потребительских расходах. При этом отмечается, что подобная ситуация может продлится ближайшие два квартала, после чего объем расходов на товары вернется к допандемийному уровню. Но потребление услуг останется таким же низким.

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