​Goldman Sachs прогнозирует укрепление доллара

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Один из ведущих инвестиционных банков Goldman Sachs рекомендует инвесторам скупать доллары США. Как сообщает Report, банк прогнозирует, что наиболее резкое с 2011 года ослабление доллара будет непродолжительным, и инвесторы смогут заработать, купив американскую валюту сейчас, поскольку экономика США должна ускориться.

Очень слабые темпы роста экономики США (0,25%) укрепили решение Федеральной резервной системы (ФРС) США отложить повышение процентных ставок. По итогам апреля, долларовый индекс упал на самую большую величину с 2011 года, снизившись в минувшем месяце на 3%.

По прогнозам Goldman Sachs, экономика США в текущем квартале вырастет на 2,9%. В ближайшие 12 месяцев доллар может укрепиться на 18% - до 95 центов за евро и примерно на 8% - до 130 иен за один доллар.