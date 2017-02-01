Goldman Sachs: После строительства небоскребов начинается финансовый кризис

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году в Китае завершился процесс строительства 84 небоскребов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Forexpf.ru, согласно расследованию американского банка Goldman Sachs, исторически после строительства небоскреба начинается финансовый кризис.

Metropolitan Life и Singer Building были построены накануне краха 1907 года, Chrysler Building, 40 Wall Street и Empire State Building были построены накануне, вовремя и сразу после краха 1929 года, строительство World Trade Center совпало с обвалом начала 1970-х годов, Petronas Towers в Куала-Лумпуре были построены непосредственно накануне Азиатского кризиса 1997 года, строительство Taipei 101 предшествовало разрыву dot-com пузыря в самом начале 2000-х, строительство Burj Khalifa предшествовало обвалу 2007 года.

Теперь эксперты Goldman Sachs со страхом и трепетом наблюдают за строительством в Саудовской Аравии Kingtom Tower высотой как минимум 1 километр, который должен стать самым высоким небоскребом в мире.