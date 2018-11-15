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    Годовой объем безналичных платежей в Азербайджане увеличится примерно на 17 млрд манатов

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/. "К концу этого года будет сохранена макроэкономическая стабильность, в частности, стабильность курса маната".

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка Азербайджана Алим Гулиев на III Международном банковском форуме в Баку.

    "По оценкам, годовой объем безналичных платежей увеличится примерно на 17 млрд манатов. Это позволит увеличивать долю безналичных платежей на 7% в год. В результате доля наличных платежей в экономике целом снизится с 74 до 40%", - отметил он.

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