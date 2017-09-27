Годовой доход владельцев облигаций SOCAR достигнет 5 млн долларов

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Доходы владельцев облигаций SOCAR – наиболее торгуемых ценных бумаг в Азербайджане – в ближайшие дни достигнут 5 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital.

По информации, 17 октября состоятся очередные выплаты процентов по облигациям. На счета владельцев облигаций будет перечислено по 12,5 доллара за каждую облигацию, что равно в общей сложности 1,25 млн долларов. Это четвертая по счету выплата по облигациям SOCAR. Предыдущие выплаты совершены 17 января, 17 апреля, 17 июля. Инвесторы заработали за этот период 3,75 млн долларов. После очередной выплаты доходы владельцев достигнут в общей сложности 5 млн долларов.

Облигации SOCAR, номинальная стоимость которых составляет 1000 долларов, имеют годовую доходность в 5% или 50 долларов. Проценты выплачиваются раз в три месяца. Средства переводятся на их банковские счета, и они могут воспользоваться ими по своему усмотрению.

Преимуществом облигаций SOCAR является их выпуск в долларах, фиксированная минимальная цена покупки (не ниже 1 000 долларов), высокая ликвидность. Облигации можно обналичить без потерь в считанные минуты. Это большое преимущество для инвесторов, которым не обладает ни один из финансовых инструментов.

Облигации SOCAR можно приобрести по выгодной цене на вторичном рынке. Для этого следует обратиться в центры Службы ASAN №1 и №5, а также на горячую линию *1999.