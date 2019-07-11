​Годовая инфляция в Венесуэле составила 445 000%

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 1 100%.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

"Инфляция в июне составила 24,8%, накопленная - 1 155%", - написал Альварадо в своем Twitter и добавил, что уровень цен в годовом измерении вырос на 445 482%.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис. Инфляция по итогам 2018 года превысила 100 000%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует уровень инфляции в стране в 2019 и 2020 годах на уровне 10 000 000%.