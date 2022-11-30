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Годовая инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 10%

Годовая инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 10% Индекс потребительских цен в 19 странах еврозоны в годовом исчислении по итогам ноября снизился с рекордного показателя в 10,6% до 10%.
Финансы
30 ноября 2022 г. 14:58
Годовая инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 10%

Индекс потребительских цен в 19 странах еврозоны в годовом исчислении по итогам ноября снизился с рекордного показателя в 10,6% до 10%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные предварительной оценки Евростата.

Самый высокий уровень инфляции среди стран Еврозоны в Латвии (12,7%), Италии (12,5%), Эстонии и Литве (21,4%). Наиболее низкий показатель инфляции в Испании (6,6%). По некоторым странам Евростат еще не опубликовал свою оценку.

Инфляция в еврозоне растет с марта. По итогам октября она достигла исторического максимума, ускорившись до 10,7% в годовом исчислении. Рекордный показатель инфляции также был зафиксирован в августе и сентябре.

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