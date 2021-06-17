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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до максимума с 2018 года

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до максимума с 2018 года Самое сильное снижение потребительских цен было зафиксировано в Греции (-1,2%), а самый сильный рост — в Венгрии (+5,3%), Польше (+4,6%) и Люксембурге (+4%)
Финансы
17 июня 2021 г. 14:37
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до максимума с 2018 года

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по окончательной оценке, ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее.

Как передает Report, это следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Данные совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Daily FХ, и предварительной оценкой.

Показатель стал рекордным с осени 2018 года. Годом ранее инфляция в еврозоне составляла 0,1%.

Инфляция в мае составила в еврозоне 0,3%. При этом базовая годовая инфляция, по окончательной оценке, достигла 1% против 0,7% месяцем ранее. Прогноз аналитиков составлял 0,9%.

Годовая инфляция в Евросоюзе ускорилась до 2,3% с 2% месяцем ранее (годом ранее показатель составлял 0,6%). Майская инфляция составила 0,3%. Самое сильное снижение потребительских цен было зафиксировано в Греции (-1,2%), а самый сильный рост — в Венгрии (+5,3%), Польше (+4,6%) и Люксембурге (+4%).

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