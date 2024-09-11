Годовая инфляция в Азербайджане за 8 месяцев составила 1,3%

Индекс потребительских цен за январь-август текущего года составил 101,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в том числе 100,1% - по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,3% - по непродовольственным товарам, 103% - по платным ус

Индекс потребительских цен за январь-август текущего года составил 101,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в том числе 100,1% - по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,3% - по непродовольственным товарам, 103% - по платным услугам, оказанным населению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, индекс потребительских цен в августе текущего года составил 103,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, в том числе 103% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,8% - по непродовольственным товарам, 105,6% - по платным услугам, оказанным населению.

Индекс потребительских цен в прошлом месяце составил 100,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 100% по сравнению с предыдущим месяцем.