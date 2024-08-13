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Годовая инфляция в Азербайджане за 7 месяцев составила 1%

Годовая инфляция в Азербайджане за 7 месяцев составила 1% Индекс потребительских цен за январь-июль текущего года составил 101% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в том числе 99,7% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,3% по непродовольственным товарам, 102,7% по платным услугам, ок
Финансы
13 августа 2024 г. 12:23
Годовая инфляция в Азербайджане за 7 месяцев составила 1%

Индекс потребительских цен за январь-июль текущего года составил 101% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в том числе 99,7% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,3% по непродовольственным товарам, 102,7% по платным услугам, оказанным населению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, индекс потребительских цен в июле текущего года составил 102,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, в том числе 102% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,7% по непродовольственным товарам, 104,3% по платным услугам, оказанным населению.

Индекс потребительских цен в прошлом месяце составил 100,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 100,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

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Версия на английском языке Annual inflation in Azerbaijan for 7 months amounted to 1%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 7 ayda illik inflyasiya 1 % olub

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