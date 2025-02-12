Годовая инфляция в Азербайджане в январе составила 5,4%

12:04

Инфляция в Азербайджане в январе 2025 года составила 1%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По данным статистики, в январе 2025 года инфляция по потребительским товарам, напиткам и табачным изделиям по сравнению с декабрем 2024 года составила 0,6%, по непродовольственным товарам - 0,3%, услугам - 2%.

В январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года инфляция (годовая) составила 5,4%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 5%, по непродовольственным товарам - 2,6%, услугам - 8,4%.

Отметим, что по итогам 2024 года годовая инфляция в Азербайджане составила 4,9%.