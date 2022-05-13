Годовая инфляция в Азербайджане составила 12,4%

Индекс потребительских цен в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 112,4%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 117,4%, непродовольственным товарам - 106,4%, платным услугам

Индекс потребительских цен в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 112,4%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 117,4%, непродовольственным товарам - 106,4%, платным услугам населению – 110,2%.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном комитете статистики.

Годовая инфляция составила 12,4%.

Отмечается, что индекс потребительских цен в апреля этого года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,0%, по сравнению с апрелем прошлого года - 113%.

В апреле индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составили 101,7% по сравнению с мартом и 118,4% по сравнению с показателем апреля прошлого года. Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в месячном сравнении составил 100,6%, в годовом сравнении – 107,1%. Индекс потребительских цен на платные услуги населению по сравнению с мартом составил 100,4%, по сравнению с апрелем прошлого года – 110,2%.