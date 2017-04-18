Годовая инфляция в Азербайджане превысила 13%

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в марте 2017 года повысились на 1,6% по сравнению с февралем, в январе-марте – на 13,2% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В марте этого года продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 3,1%, в январе-марте – на 17,0%. Цены на непродовольственные товары в отчетном месяце выросли на 0,6%, в январе-марте – 12,6%. В марте тарифы на оказываемые населению платные услуги подорожали на 0,5%, в первом квартале – на 8,6%.

Отметим, что в феврале цены на потребительские товары и тарифы на услуги в месячном исчислении выросли на 1,6%, в январе-феврале – на 12,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.