Годовая инфляция в Азербайджане достигла 11%

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-августе 2016 года в годовом исчислении выросли на 10,8%, в том числе, на продовольственные товары – 12,2%, непродовольственные товары - 15,6%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 4,9%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, цены на потребительские товары и тарифы на услуги в августе в месячном исчислении выросли на 0,5%, в том числе, продовольственные товары подорожали на 0,6%, непродовольственные товары и тарифы на оказываемые населению платные услуги на 0,5% и 0,4% соответственно.

В структуре тарифов на оказываемые населению платные услуги выросла плата за обучение в вузах, стоимость международных пассажироперевозок воздушным и железнодорожным транспортом, а также цены на отдых за рубежом. В тарифах на остальные платные услуги серьезных изменений не наблюдалось.