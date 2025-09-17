ГНС в 2024г применила санкции на 480 тыс. манатов за нарушение условий найма работников
Финансы
- 17 сентября, 2025
- 17:42
Главное управление предварительного расследования налоговых преступлений при Государственной налоговой службе (ГНС) в 2024 году в результате контрольных мероприятий по проверке наличия трудовых договоров в объектах налогоплательщиков применило финансовые санкции на общую сумму 480 тыс. манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Службу, в минувшем году выявлено 240 случаев привлечения физических лиц к трудовой деятельности без заключения с ними трудового договора.
За отчетный год контрольные мероприятия по проверке наличия трудовых договоров проведены в 49 объектах, в 41 налогоплательщике.
Последние новости
18:05
Симонян и Су Хуэй обсудили вопросы нормализацию между Ереваном и БакуВнешняя политика
18:01
В Азербайджане создадут рабочую группу для устранения трудностей в реинтеграции наркомановВнутренняя политика
17:56
Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужикВ регионе
17:51
Количество банковских счетов азербайджанского бизнеса увеличилось почти на 24%Финансы
17:48
ЕК предложила санкции против 10 представителей руководства ХАМАСДругие страны
17:46
Баку обсуждает с Минском расширение сотрудничества в ряде областейБизнес
17:45
В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозеДругие
17:43
В Иране создадут cовет по поддержке возвращения иранцев из-за рубежаВ регионе
17:42