ГНС в 2024г применила санкции на 480 тыс. манатов за нарушение условий найма работников

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 17:42
    Главное управление предварительного расследования налоговых преступлений при Государственной налоговой службе (ГНС) в 2024 году в результате контрольных мероприятий по проверке наличия трудовых договоров в объектах налогоплательщиков применило финансовые санкции на общую сумму 480 тыс. манатов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Службу, в минувшем году выявлено 240 случаев привлечения физических лиц к трудовой деятельности без заключения с ними трудового договора.

    За отчетный год контрольные мероприятия по проверке наличия трудовых договоров проведены в 49 объектах, в 41 налогоплательщике.

