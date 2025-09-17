ГНС в 2024г применила санкции на 480 тыс. манатов за нарушение условий найма работников

Главное управление предварительного расследования налоговых преступлений при Государственной налоговой службе (ГНС) в 2024 году в результате контрольных мероприятий по проверке наличия трудовых договоров в объектах налогоплательщиков применило финансовые санкции на общую сумму 480 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Службу, в минувшем году выявлено 240 случаев привлечения физических лиц к трудовой деятельности без заключения с ними трудового договора.

За отчетный год контрольные мероприятия по проверке наличия трудовых договоров проведены в 49 объектах, в 41 налогоплательщике.