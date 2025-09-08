ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ГНС обнародовала объемы поступлений по ОМС и страхованию от безработицы в НАР

    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 13:14
    ГНС обнародовала объемы поступлений по ОМС и страхованию от безработицы в НАР

    В январе-августе текущего года поступления от взносов по страхованию от безработицы в Нахчыванской Автономной Республике составили 3 млн манатов, а поступления от взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) - 20,2 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Согласно информации, эти показатели соответственно на 6,6% и 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    ГНС Нахчыван ОМС поступления
