ГНС обнародовала объемы поступлений по ОМС и страхованию от безработицы в НАР

В январе-августе текущего года поступления от взносов по страхованию от безработицы в Нахчыванской Автономной Республике составили 3 млн манатов, а поступления от взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) - 20,2 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, эти показатели соответственно на 6,6% и 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.