    Naxçıvanda 8 ayda toplanılmış işsizlikdən və icbari tibbi sığorta haqlarının məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 12:40
    Naxçıvanda 8 ayda toplanılmış işsizlikdən və icbari tibbi sığorta haqlarının məbləği açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar 3 milyon manat, icbari tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmalar isə 20,2 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 6,6 %10,3 % çoxdur.

    vergi işsizlikdən sığorta İcbari Tibbi Sığorta
    ГНС обнародовала объемы поступлений по ОМС и страхованию от безработицы в НАР

