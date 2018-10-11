ГНФАР вошел в список 100 самых влиятельных мировых инвесторов

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Суверенный фонд Азербайджана - Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) включен в список 100 самых влиятельных мировых инвесторов по управлению государственными средствами в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, ГНФАР занял в списке 10-ю строчку.

В список вошли 100 наиболее влиятельных инвесторов, избранных из числа крупных суверенных фондов, пенсионных фондов, фондов пожертвований, центробанков и прочих организаций.

Рэнкинг был составлен с учетом таких критериев как внедрение инноваций, специальные программы, механизмы финансирования, показатели рентабельности, текущие условия, реализованные инициативы.

Следует отметить, что Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики является внебюджетным государственным фондом, имеющим статус юридического лица, основанным в 1999 году указом президента Гейдара Алиева.