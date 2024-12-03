ГНФАР увеличил продажу иностранной валюты почти втрое

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В январе-ноябре текущего года Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) продал иностранной валюты на 6 млрд 494 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, это в 2,55 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ноябре объем валютных продаж ГНФАР составил 574,6 млн долларов США, что в 2,45 раза больше, чем годом ранее.

В этом году планируемый трансферт из ГНФАР в госбюджет должен составить 12 млрд 781 млн манатов, из них 11 млрд 715,9 млн манатов должны были быть обеспечены в течение 11 месяцев.

За отчетный период средства, полученные фондом от продажи иностранной валюты, составили 11 млрд 39,8 млн манатов (на 676,1 млн манатов меньше).