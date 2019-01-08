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    ГНФАР увеличил продажи доллара на валютных аукционах в 1,8 раза в прошлом году

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в декабре 2018 года продал на валютных аукционах 677,1 млн долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на департамент ГНФАР по связям с общественностью, это на 23 млн долларов или 3,52% больше, чем в ноябре.

    Продажи доллара в годовом сравнении увеличились на 92,3 млн долларов или 15,78%.

    В январе-декабре 2018 года ГНФАР продал на валютных аукционах 6 460,4 млн долларов, что на 2 862,3 млн долларов или 79,55% превышает аналогичный показатель за предыдущий год.

    Напомним, что в январе-декабре 2017 года объем продаж составил 3 598,1 млн долларов.

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