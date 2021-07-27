О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГНФАР увеличил долю доллара в инвестпортфеле

ГНФАР увеличил долю доллара в инвестпортфеле Стоимость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 1 июля текущего года составила 44,104 млрд долларов США, что на 3,4% больше, чем на 1 июля прошлого года.
Финансы
27 июля 2021 г. 15:29
ГНФАР увеличил долю доллара в инвестпортфеле

Стоимость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 1 июля текущего года составила 44,104 млрд долларов США, что на 3,4% больше, чем на 1 июля прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

По информации, в настоящее время 68,6% инвестиций ГНФАР размещено в долларах США. Это на 0,2 процентных пункта больше, чем год назад.

Доля евро в инвестиционном портфеле снизилась на 0,4 процентных пункта - с 20,3% до 19,9%.

Доля английского фунта стерлингов в инвестиционном портфеле за отчетный период осталась неизменной - 4,9%, австралийского доллара выросла с 0,5% до 0,6%, турецкой лиры снизилась с 0,7% до 0,6%, российского рубля поднялась с 0,6% до 0,7%, китайского юаня - с 1,2% до 1,3%, японской иены упала с 1,5% до 1,4%, других иностранных валют - выросла с 1,4 от 2%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ARDNF investisiya portfelində dolların payını artırıb

Другие новости из категории

ГНФАР увеличил долю акций в инвестпортфеле
ГНФАР увеличил долю акций в инвестпортфеле
27 июля 2021 г. 15:41
Активы Госнефтефонда Азербайджана превысили 44 млрд долларов
Активы Госнефтефонда Азербайджана превысили 44 млрд долларов
27 июля 2021 г. 13:08
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (27.07.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (27.07.2021)
27 июля 2021 г. 09:58
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2021)
27 июля 2021 г. 09:21
Биржи США закрылись незначительным ростом
Биржи США закрылись незначительным ростом
27 июля 2021 г. 04:11
Стоимость биткоина превысила $40 тыс.
Стоимость биткоина превысила $40 тыс.
27 июля 2021 г. 00:30
Страховой рынок Азербайджана вырос на 11%
Страховой рынок Азербайджана вырос на 11%
26 июля 2021 г. 16:28
Проданные азербайджанскими страховщиками Зеленые карты подорожали на 64%
Проданные азербайджанскими страховщиками "Зеленые карты" подорожали на 64%
26 июля 2021 г. 14:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2021)
26 июля 2021 г. 09:42
Цена биткоина поднялась выше $34 тысяч
Цена биткоина поднялась выше $34 тысяч
25 июля 2021 г. 21:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi