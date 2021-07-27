ГНФАР увеличил долю доллара в инвестпортфеле

Стоимость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 1 июля текущего года составила 44,104 млрд долларов США, что на 3,4% больше, чем на 1 июля прошлого года.

Стоимость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 1 июля текущего года составила 44,104 млрд долларов США, что на 3,4% больше, чем на 1 июля прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

По информации, в настоящее время 68,6% инвестиций ГНФАР размещено в долларах США. Это на 0,2 процентных пункта больше, чем год назад.

Доля евро в инвестиционном портфеле снизилась на 0,4 процентных пункта - с 20,3% до 19,9%.

Доля английского фунта стерлингов в инвестиционном портфеле за отчетный период осталась неизменной - 4,9%, австралийского доллара выросла с 0,5% до 0,6%, турецкой лиры снизилась с 0,7% до 0,6%, российского рубля поднялась с 0,6% до 0,7%, китайского юаня - с 1,2% до 1,3%, японской иены упала с 1,5% до 1,4%, других иностранных валют - выросла с 1,4 от 2%.