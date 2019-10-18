​ГНФАР сократит трансферты в госбюджет в 2020 году

Доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2020 год планируются в объеме 12 384,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проекты государственного и сводного бюджетов на будущий год.

Расходы фонда составят 11,560 млрд манатов, что на 4,3 млн манатов меньше, чем в 2019 году.

В документе отмечается, что верхний предел трансфертов из ГНФАР в государственный бюджет предусмотрен на уровне 11,350 млрд долларов, что на 14,3 млн манатов или 0,1% ниже показателя за 2019 год.