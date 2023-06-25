ГНФАР резко увеличил депозитные вложения

На 1 января текущего года срочные депозитные вложения Государственного нефтяного фонда (ГНФР) составили 1 820,089 млн манатов.

На 1 января текущего года срочные депозитные вложения Государственного нефтяного фонда (ГНФР) составили 1 820,089 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в финансовом (аудиторском) отчете фонда за 2022 год.

Согласно документу, это в 156,1 раза больше, чем на 1 января прошлого года.

Напомним, что в прошлом году ГНФАР разместил в Центральном банке Турции депозит в размере 1 млрд евро.

По состоянию на конец 2022 года срочные депозиты ГНФАР составляли 2,2% его активов. К концу 2021 года этот погказатель обнулился.