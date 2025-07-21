ГНФАР разместил краткосрочный депозит в First Abu Dhabi Bank

В 2024 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) разместил краткосрочный депозит в размере 340,34 млн манатов в First Abu Dhabi Bank, принадлежащем ОАЭ.

В 2024 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) разместил краткосрочный депозит в размере 340,34 млн манатов в First Abu Dhabi Bank, принадлежащем ОАЭ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет фонда.

Согласно документу, сумма краткосрочного депозита, размещенного организацией в японском Mizuho Bank в прошлом году, составила 2,04 млн манатов, что на 19,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

На 1 января этого года сумма срочных депозитов ГНФАР составила 11,69 млн манатов, что в 162,65 раза меньше, чем на 1 января прошлого года. Резкое снижение связано с истечением срока депозита в размере 1 млрд 893,143 млн, размещенного в Центральном банке Турции. К концу 2024 года накопленные проценты составили 512 тыс. манатов.